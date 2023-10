Będzie dymisja ministra? "Ucieczka PiS"

Czy przed wyborami można liczyć na konsekwencje ws. afery wizowej? Szef MSZ Zbigniew Rau bardziej skupia się na kampanii wyborczej. - Pan minister Rau będzie ostatnią osobą, której będzie zależało, by tę sprawę wyjaśnić - komentował w programie "Tłit" poseł Lewicy Krzysztof Śmiszek. - Już kilka tygodni temu media pisały, że znalazł się pracownik MSZ, który alarmował i został uciszony. Widać wyraźnie, że sygnalistów w MSZ i ambasadach będzie więcej. Tej sprawy nie da się zamieść pod dywan. To nie jest wewnętrzna sprawa Polski. Jeżeli Parlament Europejski decyduje się na taką debatę na 1,5 tygodnia przed wyborami w kraju, którego to dotyczy, to znaczy, że ta afera jest wybitnie wpływająca na funkcjonowanie podstawowych wartości europejskich jak wspólny rynek i przestrzeń do podróżowania bez paszportu. Ta afera uderza w Strefę Schengen. Patryk Jaki ma uczulenie na wszystko co europejskie, a szczególnie niemieckie. Mamy ucieczkę PiS od dyskusji o tym, co wydarzyło się w państwie zarządzanym przez PiS. Polska granica jest dziurawa jak sito - dodał.

