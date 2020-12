Beata Kempa usprawiedliwia się przed o. Tadeuszem Rydzykiem. "Nie dam rady"

Beata Kempa usprawiedliwia się przed duchownym

"Ojcze Dyrektorze, przyjechałam późnym wieczorem z Brukseli i musiałam jechać prosto do córki, do Wrocławia, jest w bardzo poważnej sytuacji, jest w ciąży i teraz pilnujemy małego Mikołaja. Nasze dziecko czeka na diagnozę, nie dam rady tego zostawić" - zacytował o. Rydzyk. Po czym postanowił nawiązać do Strajku Kobiet.

- Niedobra matka? Gratulacje pani minister, tak trzymać. Nie wiem, czy to są kobiety, czy nie kobiety - te które wołają, żeby zabić dzieci. Co to za kobiety? I mówią, że to jest Strajk Kobiet - ubolewał zakonnik.