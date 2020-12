Bp Edward Janiak. Wstrząsające wyznanie. "Mieliśmy obiecać, że nic nie powiemy"

– Scena spotkania biskupa z wiernymi mogłaby znaleźć się w scenariuszu dobrego hollywoodzkiego filmu. Pokazuje absolutnie naganną moralnie psychomanipulację. Oburza to tym bardziej, że biskup wykorzystał do niej Pismo Święte - powiedział w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" filozof i etyk ks. prof. Andrzej Kobyliński.

Duchowny skomentował w ten sposób ustalenia dziennika. Wynika z nich, że bp Edward Janiak spotkał się z przedstawicielami rady parafialnej z Chwaliszewa. Mieszkańcy chcieli, by do pełnienia posługi wrócił ks. Arkadiusz H. To jeden z negatywnych bohaterów filmu braci Sekielskich "Zabawa w chowanego". Duchowny w 2016 r. poprosił o roczny urlop.