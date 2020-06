Biskup Edward Janiak odsunięty przez papieża Franciszka. Nie będzie kierował diecezją w Kaliszu

Decyzją papieża Franciszka biskup Edward Janiak nie kieruje już diecezją kaliską

Dotychczas diecezją w Kaliszu kierował biskup Edward Janiak. O duchownym zrobiło się głośno po premierze drugiego filmu braci Sekielskich "Zabawa w chowanego". Hierarcha został tam przedstawiony jako osoba, która tuszowała przypadki pedofilii wśród księży. Bp Janiak miał chronić co najmniej dwóch kapłanów. Po emisji materiału został odsunięty od prowadzenia święceń kleryków w kaliskiej katedrze.

Od połowy maja w Watykanie toczy się postępowanie dotyczące byłego już biskupa kaliskiego. Sprawa ma dotyczyć ukrywania molestowania seksualnego chłopców przez księdza Arkadiusza H. Prymas Polski arcybiskup Wojciech Polak skierował pismo ws. dochodzenia w tej sprawie. Jeśli zarzuty się potwierdzą, to biskupowi Janiakowi grozi nawet usunięcie z urzędu.

Bp Janiak zaprzecza, że tuszował pedofilię

Odwołany ordynariusz diecezji kaliskiej w liście rozesłanym do innych biskupów stanowczo zaprzecza oskarżeniom. Uważa, że doszło do "ataku na jego osobę". Wcześniej prosił o modlitwę, bo "jest ofiarą medialnej nagonki". Tuż po emisji filmu braci Sekielskich bp Janiak miał trafić do szpitala z podejrzeniem udaru. Po badaniach okazało się jednak, że najprawdopodobniej był pijany.