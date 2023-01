Baterie Patriot dla Ukraińców. "Te szkolenia już trwają"

Ukraińcy otrzymają baterie Patriot od Niemców i Amerykanów. Czy możliwe jest, że ukraińscy żołnierze byli szkoleni z obsługi tych wyrzutni na miesiące przed ogłoszeniem tej decyzji? - Te szkolenia już trwają. Była wypowiedź byłego dowódcy wojsk amerykańskich w Europie, który przyznał, że zanim damy Ukraińcom nową broń, powinniśmy już szkolić, by po decyzji nie tracić czasu. Kwestią nie było to, czy Ukraińcom można dać baterie Patriot. Zestawu niemieckiego nie można było dać Ukrainie, bo był w zestawie z obsługą niemiecką. Tutaj też Niemcy czekali z decyzją na decyzję amerykańską. Z polskimi czy austriackimi Leopardami jest podobnie. To są miliony sztuk amunicji, które trzeba wysyłać ciągle, by ten sprzęt nie był kawałem metalu - mówił w programie "Newsroom WP" płk. rez. Maciej Matysiak. Czy Ukraińcy mogą zatem szkolić się obecnie z latania myśliwcami F16? - Oni szkolą się już z obsługi w Stanach Zjednoczonych. Amerykanie w przeszłości wysyłali już sprzęt dla armii ukraińskiej i ten sprzęt znajdował się w Ukrainie przed konfliktem. To proces ciągły. Trzeba zrezygnować ze sprzętu poradzieckiego. Polska też jest na takiej ścieżce - dodał były wiceszef Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

