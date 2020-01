Bartosz Arłukowicz o wyborach w PO. "My się wszyscy lubimy!"

Były minister zdrowia Bartosz Arłukowicz podkreśla, że wybory przewodniczącego PO nie będą areną kłótni i politycznych sporów. Kandydujący w nich polityk zapewnia, że rywalizacja nie popsuje atmosfery w partii.

- Moim celem jest zbudowanie takiego zespołu liderów, którzy porwą PO ku zwycięstwu w wyborach. Startuję po to, by wygrywać wybory, kocham to. To moje ulubione uczucie w życiu. Polityka nie toczy się tylko w Sejmie, ale także na ulicy. Musimy zacząć rozmawiać językiem ludzi - przekonywał na antenie TVN24.