Wybory w PO. Bartosz Arłukowicz będzie walczyć o fotel przewodniczącego partii

- Przed nami bardzo ważne wybory, wybory przewodniczącego Platformy Obywatelskiej, postanowiłem w nich wystartować - ogłosił w piątek na Twitterze Bartosz Arłukowicz. To już czwarty kandydat, który chce zająć miejsce Grzegorza Schetyny.



Europoseł opozycji obiecał także, że jeśli uda mu się wygrać przyszłoroczną rywalizację w partii , to "zbuduje taki zespół ludzi, który będzie gwarantował, że PO z pełną determinacją będzie szła po wyborcze zwycięstwa".

- Przed nami też bardzo ważne wybory prezydenckie. Małgorzata Kidawa-Błońska staje do bardzo trudnego boju politycznego - musimy stanąć wszyscy razem wokół niej. Musimy przemierzyć Polskę wszerz i wzdłuż i przekonać ludzi, żeby oddali na nas głos. Musimy wygrać te wybory, bo one nie tylko zmienią przyszłość PO, ale także przyszłość naszych rodzin, dzieci, Polski. Ruszajmy do pracy - apelował Arłukowicz.