Grzegorz Schetyna powinien odejść. Polacy wskazali następcę

Grzegorz Schetyna wprawdzie jest szefem Platformy Obywatelskiej, ale czy jest liderem opozycji? Można mieć wątpliwości, tym bardziej, jeśli spojrzy się na wyniki sondażu, jaki dla WP przeprowadził Instytut Badań Spraw Publicznych. Respondenci uważają, że nawet w PO, kto inny powinien wziąć za stery.

Grzegorz Schetyna, mający w niektórych politycznych kręgach przydomek "no mercy" (bez litości), jest na pewno wykwintnym politycznym graczem, lubującym się w partyjnych układankach i intrygach. Czy jednak to wystarczy aby być liderem partii, przywódcą siły, która realnie ma zagrozić hegemonii Prawa i Sprawiedliwości na polskiej scenie politycznej?

Na ten temat mogliby się pewnie w nieskończoność wypowiadać eksperci, politolodzy czy najróżniejsi znawcy tematu. My jednak postanowiliśmy oddać głos samym Polakom.

Wyniki sondażu przeprowadzonego przez Instytut Badań Spraw Publicznych to tak naprawdę czarna polewka dla Grzegorza Schetyny . Okazuje się bowiem, że ankietowani wskazują aż troje innych polityków, którzy ich zdaniem bardziej nadawaliby się do tego aby kierować Platformą Obywatelską.

Okazuje się, że w tej grupie największą rzeszę fanów ma... właśnie Grzegorz Schetyna. Wskazało go bowiem ponad 22 proc. respondentów. Nie jest to jednak powód do zadowolenia. Wyborcy PiS najprawdopodobniej odpowiadają bowiem taktycznie i wyrachowanie wskazują najsłabsze ogniwo, które na czele PO najmniej zagroziłoby partii Jarosława Kaczyńskiego.