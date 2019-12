Bartosz Arłukowicz: bardzo poważnie rozważam kandydowanie na przewodniczącego PO

Platforma Obywatelska wkrótce wybierze nowego szefa. Do wyścigu o fotel przewodniczącego przymierza się Bartosz Arłukowicz. - Bardzo poważnie rozważam kandydowanie - przyznał europoseł.

W sobotę Rada Krajowa Platformy Obywatelskiej podjęła decyzję, że wybory przewodniczącego PO odbędą się 25 stycznia 2020 roku. Ewentualna druga tura będzie miała miejsce 8 lutego. Kandydaci na to stanowisko mogą się zgłaszać do 3 stycznia.

Były szef PO, a teraz przewodniczący EPL Donald Tusk był pytany niedawno o wybory na przewodniczącego PO i Grzegorza Schetynę. - Wysoko oceniam to, co zrobił Schetyna. W ostatnim roku nie popełnił żadnego błędu politycznego. Nie podzielam tych przesadnie krytycznych ocen. Ale w PO doszliśmy do ściany. Chyba wszyscy to wiedzą - oznajmił na antenie Radia ZET.