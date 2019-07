Bałtyk. Martwe morświny zapowiedzią apokalipsy. "Zostało 20 lat"

W środę Bałtyk wyrzucił na plaże ciało martwego morświna. To ósmy taki przypadek od początku lipca. Biolodzy nie są wstanie podać przyczyn śmierci morświna, ale dla zagrożonego gatunku to katastrofa. - To początek nieodwracalnych zmian w Bałtyku – ocenia w rozmowie z WP Michał Krause z WWF.



Od początku lipca Bałtyk wyrzucił na plażę 8 martwych morświnów (WWF, Fot: Konrad Wrzecionkowski)

O martwym morświnie poinformowała Stacja Morska na Helu. Morze wyrzuciło zwierzę na plażę między Wisełką a Międzyzdrojami. Wiadomo, że był to samiec. Nie można natomiast ustalić przyczyn śmierci morświna. Podobnie jak pozostałych siedmiu osobników znalezionych w lipcu na Bałtykiem.

– Ciała zwierząt były w takim stanie rozkładu, że nie możemy przeprowadzić sekcji zwłok – powiedziała w rozmowie z WP Iwona Pawliczka vel Pawlik, kierownik Stacji Morskiej Uniwersytetu Gdańskiego.

Nigdy nie poznamy przyczyn śmierci morświnów

W Bałtyku żyje ok. 500 morświnów. Naukowcy oceniają, że strata jednego lub dwóch osobników w czasie 10 lat, z winy człowieka, będzie zagrożeniem dla populacji bałtyckiej. – Wtedy można mówić już o poważnym niebezpieczeństwie. A teraz morze wyrzuciło już ósmego morświna w czasie zaledwie 3 tygodni – wylicza kierowniczka Stacji na Helu.

Iwona Pawliczka vel Pawlik dodaje, że jedyna nadzieja w tym, że martwe zwierzęta nie pochodziły z populacji bałtyckiej. – Ich szczątki są wyrzucane na zachodnim wybrzeżu, więc mogą pochodzić z populacji sąsiedniej, która może znieść większą śmiertelność. Ale tego już się nie dowiemy, bo ciała morświnów są na takim etapie rozkładu, że nie sposób przeprowadzić badań – podkreśla szefowa Stacji Morskiej.

WWF: Bałtyk to autostrada

Ekolodzy z WWF oceniają, że przypadki śmierci morświnów nie były przypadkiem. - To nie było wymieranie, ale nie możemy tego potwierdzić w sekcji zwłok. 8 osobników to bardzo poważne uszczuplenie gatunku. Morświn to najbardziej zagrożony ssak morskim w Bałtyku, który na stałe żyje w Bałtyku – mówi nam Michał Krause, z Błękitnego Patrolu WWF i dodaje, że to bardzo niepokojące.

- Taka liczba może świadczyć o tym, że nie była to naturalna śmierć – mówi Krause. – Niedawno w pobliżu Świnoujścia przeprowadzono detonację miny. Zagrożenie na lądzie było w promieniu 8 km, a w wodzie – jeszcze więcej. Wszystkie zwierzęta, która były w obrębie wybuchu mogły zginąć, wybuch mógł uszkodzić ich narządy słuchu, echolokacji. Niewykluczone, że padłe morświny zginęły właśnie wtedy – relacjonuje przyrodnik WWF.

Bałtyk robi się coraz bardziej ciasny. – Przybywa inwestycji, powstają kolejne farmy wiatrowe, rurociąg, który jest budowany, ruch statków. Bałtyk to jedna wielka autostrada – wylicza Krause.

– Bałtyk to ekosystem bardzo zachwiany, eksploatacja morza jest bardzo duża. Kończą się zasoby ryb. Widzą to wszyscy od rybaków, którzy mają ich coraz mniej w sieciach po konsumentów, którzy nie do końca mają świadomość, że ryby, które kupują nie są z Bałtyku. Ich nie ma. Większość ryb, które trafiają na nasze nie jest z Bałtyku.

To ma również wpływ na drapieżniki i zwierzęta, które w łańcuchu pokarmowym są najwyżej, morświny, foki.

WWF: za 20 lat wszystko w Bałtyku zginie

Katastrofa ekologiczna wisi nad nami. A w zasadzie – pod nami. Bałtyk jest pełen niebezpiecznych pozostałości z czasów II wojny światowej, np. znajdujący się u wybrzeży Helu tankowiec Franken. Statek zatonął w 1945 r., prawdopodobnie pełen paliwa lotniczego.

- Za 20 lat materiał, z którego jest wykonany ten statek ostatecznie się rozpadnie. Ropa i inne substancje ropopochodne wypłyną na Bałtyku. Katastrofa jest pewna – przestrzega ekolog WWF. - Sinice przestaną istnieć, to będzie koniec dla całej gospodarki nadmorskiej i dla mieszkańców. Czeka nas eksterminacja zwierząt, roślin, całego Bałtyku - prognozuje Michał Krause.

Patrolujący plaże przyrodnicy i naukowcyapelują, by zgłaszać każdy przypadek żywego, przypadkowo złowionego lub martwego morświna. Na informacje czeka Stacja Morska im. Profesora Krzysztofa Skóry w Helu oraz Błękitny Patrol WWF.