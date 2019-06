Śmiertelnie niebezpieczne falochrony. Ratownicy ostrzegają

Bałtyk może być śmiertelnie niebezpieczny nawet tuż przy samym brzegu. Woda wzdłuż falochronów jest dużo głębsza, niż może się wydawać, tworzy jakby "podwodną rzekę". – Wystarczy krok, by wpaść 2 metry pod wodę – ostrzegają ratownicy WOPR ze Słupska.

Bezmyślnych urlopowiczów nie brakuje, a alkohol nad morzem to niestety norma. Ludzie tkwią w błędnym przekonaniu o tym, że najbezpieczniej będzie tuż obok falochronów, bo to miejsce, gdzie można się czegoś złapać, podciągnąć i wypłynąć.

To też punkt odniesienia dla rodziców. – Każą się tam kąpać dzieciom, bo wtedy łatwiej im je zlokalizować – mówi Wirtualnej Polsce ratownik WOPR Patryk Tworek. To tylko pozory, bo naprawdę w tych miejscach jest śmiertelnie niebezpiecznie.

Tonący nie zdążą nawet wezwać pomocy

– Byli pewni, że tam można szukać ratunku. To nieprawda. Dodatkowo, najczęściej te falochrony są porośnięte małymi muszelkami, bardzo ostrymi. Przy skaleczeniu niewiele potrzeba, by wdało się jakieś zakażenie – zaznacza.

Innym mitem przyjeżdżających nad Bałtyk jest to, że jak przyjdzie fala, to wyrzuci ich na brzeg. Dzieje się wręcz przeciwnie – fala ma cofkę i z dwa razy większą siłą porywa w głąb morza.

Ignorowane ostrzeżenia

– No bo, co też ja, taki młody i niedoświadczony, mogę wiedzieć? Machają na nas rękami, jak na natrętne muchy – opowiada Tworek.

Megafon zamiast mandatu

Opisał sytuację, jaka spotkała go rok temu. Zauważył małą dziewczynkę, która sama kąpała się w morzu. Fale robiły się coraz wyższe, ratownicy zmienili flagę na czerwoną. Ratownik wziął megafon, wywołał dziewczynkę z wody i dodał: "Chodź, zobaczymy co robią rodzice". Wszyscy ludzie, którzy byli na plaży obserwowali, jak odprowadza dziecko prawie na wydmę do śpiącego plecami do morza dziadka.

– Obudziłem go, zapytałem, czy ma ochotę na kawę. Mężczyzna był zdziwiony i nie wiedział, o co mi chodzi. Przecież według niego, moim obowiązkiem jest przypilnowanie dziecka i odprowadzenie go do opiekunów – opowiada Patryk. – Ratownik to nie opiekunka dla dziecka, a tak jesteśmy traktowani – zaznacza.