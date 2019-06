Apel o ostrożność nad wodą. Od początku czerwca utonęło 19 osób

Rośnie temperatura i rośnie liczba utonięć. O najważniejszych zasadach bezpieczeństwa nad wodą przypominają służby ratownicze i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Od 1 do 7 czerwca utonęło w Polsce 19 osób. Najwięcej – 4 – w środę.

- Wybierajmy tylko te miejsca, które są do tego przeznaczone i gdzie jest ratownik. Nigdy nie wchodźmy do wody po spożyciu alkoholu, nie skaczemy do wody w nieznanych miejscach - mówi Wysocka.