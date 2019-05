Czarna seria utonięć w Beskidach. Zginęły trzy osoby

W niedzielę w beskidzkich rzekach na terenie powiatu cieszyńskiego utonęły trzy osoby. Mimo akcji ratunkowych nie udało się ich uratować. Policja przestrzega przed wchodzeniem do rzek po intensywnych opadach deszczu. Woda jest wtedy szczególnie niebezpieczna ze względu na silne prądy.



Tragiczny ciąg utonięć w powiecie cieszyńskim zaczął się wcześnie rano w Koniakowie. O godz. 7.00 dyżurny z wiślańskiego komisariatu otrzymał informację o znalezieniu zwłok mężczyzny w korycie potoku Rastoka. Ofiarą był 42-letni mieszkaniec Koniakowa, który z domu wyszedł dzień wcześniej. Śledczy wstępnie wykluczyli, aby ktoś przyczynił się do śmierci mężczyzny.

Kolejna tragedia wydarzyła się tuż przed południem w Ustroniu. Wypoczywający tam 62-letni mieszkaniec Jastrzębia Zdroju, podczas spaceru postanowił przejść przez próg rzeczny niedaleko ul. Kuźniczej. Towarzysząca mu 76-letnia kobieta ostrzegała go i prosiła, żeby nie wchodził do rzeki, bo nurt był bardzo silny. Niestety, mężczyzna nie posłuchał. Wszedł do wody. Natychmiast został porwany przez prąd rzeczny wciągnięty pod wodospad. 62-latka z wody wyciągnęli strażacy. Niestety, mimo długiej walki o jego życie, mężczyzny nie udało się uratować.