Powodzie i podtopienia. RCB wydało ostrzeżenia

To nie koniec walki z żywiołem. W sobotę i niedzielę możliwe są przekroczenia stanów alarmowych i ostrzegawczych na Wiśle i jej dopływach - przestrzega Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Ostrzeżenia 3. stopnia, najwyższe z możliwych, wydano dla województw: podkarpackiego i lubelskiego.

Lepiej w Krakowie

- To, że chwilę przestaje padać deszcz, nie oznacza, że zbiorniki retencyjne nie będą spuszczać wody, nie oznacza to, że za chwileczkę znowu aura się nie zmieni i nie będzie ponownie lał deszcz. Jesteśmy cały czas przygotowani do działań - tłumaczył podinspektor Sławomir Halat z komisariatu wodnego policji w Krakowie.