Gdańsk. Sinice w Bałtyku. Zamknięto 2 kąpieliska

Sinice wróciły i psują szyki plażowiczom. W Gdańsku na plażach Stogi i Sobieszewo wywieszono czerwone flagi. I na tym najprawdopodobniej podbój polskich kąpielisk przez bakterie się nie zakończy.

Sinice to jednoznaczne ostrzeżenie: w wodzie nie wolno się kapąć. Ale na niestrzeżonych kąpieliskach plażowicze robią co chcą i nie zawsze stosują się do zaleceń.