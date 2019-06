Fala upałów. Są pierwsze skutki, gorąca woda w jeziorze w Ełku

Są pierwsze efekty fali upałów, jakiej doświadcza Polska. Woda w jeziorze na miejskim kąpielisku w Ełku zrobiła się tak ciepła, że nie chłodzi. To i tak lepiej niż na kąpielisku w Pabianicach pod Łodzią. Tam brakuje wody pobieranej z rzeki. Zrobiła się brązowa breja i Sanepid zabronił kąpieli.

Ełk ma najcieplejszą wodę do kąpania w Polsce. Po zmierzeniu temperatury wody jeziora Ełckiego wynik zadziwił ekspertów. To już 26,2 stopnie Celsjusza. - To nie jest błąd. Pomiar jest prawidłowy, a woda jest w moim odczuciu bardzo ciepła. Wrażenie jest takie, że wchodzi się do jeziora i woda nie przynosi ochłody - mówi WP Michał Utykański, szef ratowników WOPR w Ełku.