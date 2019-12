Bagdad. Rośnie tragiczny bilans strzelaniny w centrum miasta

W piątek wieczorem w centrum stolicy Iraku nieznani sprawcy otworzyli ogień do manifestantów. Zamieszki trwały przez całą noc. W wyniku ekscesów zginęło łącznie 25 osób, a 130 zostało rannych.

Podczas trwających od października tego roku protestów w Iraku zginęło już 440 osób. Ich uczestnicy protestują przeciwko brakowi miejsc pracy i nieregularnym dostawom prądu oraz wody pitnej. Wzywają też do obalenia rządu i uciekają się do strajków, blokad dróg, portów i instalacji naftowych oraz do akcji nieposłuszeństwa obywatelskiego. To największa fala protestów od 2003 roku, kiedy upadł reżim Saddama Husajna.