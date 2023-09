Awantura w studiu wokół filmu Agnieszki Holland. Rymanowski zareagował

- Zachęcam z całego serca, by film zobaczyć. Uspokajam przedstawicieli władzy: ten film nie jest filmem antypolskim. Polska jest w nim przedstawiona jako miejsce, o którym się marzy jako o szansie na przetrwanie. To nie jest film prounijny. Unia Europejska jest tam słusznie krytykowana za to, że polityka migracyjna była niewystarczająca. To nie jest film przeciwko mundurowym. To film, który pokazuje dramat strażników granicznych, których państwo PiS zmusiło do nieludzkich działań, łamania własnych kręgosłupów i przerzucania dzieci do białoruskich lasów, bo nie miały na łapówkę - mówiła posłanka Lewicy nawiązując do afery wizowej.