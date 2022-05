Awantura w PE o płot przez Puszczę Białowieską

- W zarządzaniu granicami państwa członkowskie muszą przestrzegać nie tylko praw podstawowych i wartości unijnych, ale także w pełni szanować europejskie przepisy środowiskowe. Europejska dyrektywa siedliskowa ma bardzo jasne zapisy. Jeśli jakiś projekt może potencjalnie wpłynąć na obszary Natura 2000, to wówczas władze muszą przeanalizować, czy takie skutki nie będą negatywne. I muszą dołożyć wszelkich starań, by takich skutków uniknąć. Jeżeli się okaże, że dany projekt będzie poważnie wpływał na środowisko, to rząd może podjąć decyzję, by go kontynuować, ale tylko w przypadku, gdy interes publiczny odgrywa rolę nadrzędną - powiedziała Szwedka.