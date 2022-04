"Witamy w Guantanamo". Jak wygląda pomoc w polskich ośrodkach dla cudzoziemców?

"Mówili: 'Witamy w Guantanamo'"

Najgorsze mogło dopiero nadejść. Część migrantów, którym udało się znaleźć na polskiej ziemi, trafiło m.in. do ośrodka w Wędrzynie. - To był zdecydowanie najgorszy obóz. Strażnicy nie traktowali nas jak ludzi. Nawet nie jak zwierzęta. Sprawiali, że czuliśmy się bezwartościowi, jak insekty. Niektórzy z nich wydawali się dumni, że porównaliśmy go do Guantanamo. Kiedy wchodziłeś, mówili: "Witamy w Guantanamo" - wspominał w rozmowie z Amnesty Safir z Syrii.