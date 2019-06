Puszcza Białowieska. Pierwszy taki przypadek od ponad pół wieku

W piątek fotopułapka Instytutu Biologii Ssaków PAN w Białowieży (woj.podlaskie) zarejestrowała niesamowite zjawisko. Pojawił się tam niedźwiedź. Ostatnio ten gatunek był widziany w tamtych rejonach w 1963 roku.

Niedźwiedź dał się nagrać późnym wieczorem w południowej części Puszczy, w miejscu dostępnym i potencjalnie uczęszczanym przez turystów. Jako pierwsi zauważyli go pracownicy Instytutu Badawczego Leśnictwa. - Zdziwili się i troszeczkę wystraszyli, bo do tej pory nie obserwowaliśmy tych zwierząt w Białowieży - mówił w rozmowie z Polsat News Damian Kobrzyski z Instytutu. Naukowcy podejrzewają, że zwierzę to samiec.