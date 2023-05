Awantura przed posiedzeniem komisji. "Segregacja i dyskryminacja"

- Świadczenie wspierające będzie tylko dla osób od 18. roku życia. Te osoby już od 16. roku życia będą mogły wystąpić o ustalenie poziomu potrzeby wsparcia. Do 18. roku życia ono nie będzie potrzebne, jeśli te poprawki zostaną przyjęte. W momencie, kiedy człowiek staje się dorosły, świadczenie pielęgnacyjne jest wygaszane. Osoba z niepełnosprawnością od tego momentu zaczyna otrzymywać rentę socjalną, świadczenie uzupełniające i świadczenie wspierając. Świadczenie wspierające jest zaprojektowane tak, żeby ono było adresowane do grupy podobnej liczebnie, jak świadczenie uzupełniające, czyli to jest co najmniej 500 tys. osób"- tłumaczył Wdówik.