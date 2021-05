Awantura o flagę. Białoruś wydala łotewskich dyplomatów. Łotwa odpowiada

W poniedziałek burmistrz Rygi zastąpił eksponowaną w związku z mistrzostwami świata w hokeju flagę państwową Białorusi, biało-czerwono-białą flagą, nawiązującą do symboli historycznych i będącą znakiem białoruskich protestów. Zrobił to w towarzystwie szefa dyplomacji Łotwy Edgarsa Rinkevicha. Minister spraw zagranicznych Łotwy na swoim profilu na Twitterze napisał wręcz, że uczynił to wspólnie z burmistrzem Rygi.