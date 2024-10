Suski słownie zaatakował Adamowicza. Krzyki i wulgaryzmy na komisji

Suski do Adamowicza: Czy pan jest debilem?

Kiedy przewodniczący Piotr Adamowicz (KO) zgłosił wniosek formalny i posłowie mieli przystąpić do głosowania, Marek Suski (PiS) "zgłosił się do głosu". Adamowicz zaznaczył, że dyskusja została zamknięta. Próbując przebić się przez okrzyki z sali powiedział: "Przechodzimy do głosowania".