Konferencja PiS przerwana. Suski i Kowalski zagłuszeni

Koncert przerwał konferencję PiS

Suski odwołał się do obywatelskiego projektu polityków PiS, którzy "chcą zatrzymać podwyżki cen prądu od lipca". Jak stwierdził, jest on "mrożony" przez rząd. Poseł PiS zwrócił się do Ryszarda Petru, jako przewodniczącego sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju, by zajął się nim możliwie szybko. I na tym zakończył, bo zagłuszyły go nagle głośny huk i bębny, które rozniosły się po sejmowych korytarzach.