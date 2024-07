Hołownia ruga Czabańskiego. Marszałek nie kryje oburzenia

W jego ocenie, przedstawiciele koalicji rządowej "specjalizują się w brutalnym postępowaniu wobec mediów". - W grudniu 2023 r. bezpardonowo zaatakowaliście wolność słowa, pluralizm mediów, prawo do informacji oraz interes publiczny w radiofonii i telewizji. KRRiT, na czele z przewodniczącym Świrskim, od początku protestowała przeciwko takiemu działaniu, od początku nie zgadzała się na wasze nielegalne postępowanie i to, co chcecie zrobić, planując odrzucenie sprawozdania, planując postawienie przewodniczącego Świrskiego przed Trybunałem Stanu. To jest po prostu wasza polityczna zemsta - podkreślił.