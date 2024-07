"Epokowa zmiana". Hołownia zdradził szczegóły

W piątek Sejm przyjął zmiany w regulaminie Sejmu. Zakładają one m.in., że każdy obywatel za pośrednictwem internetu będzie mógł zabrać głos w sprawie procedowanych przez posłów projektów ustaw. - Ja wiem, że może państwo uznacie, że to mało atrakcyjne, mało nadające się na nagłówki, ale to jest epokowa zmiana - oświadczył marszałek Szymon Hołownia.