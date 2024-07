Sejm zdecydował. Koniec skandalu w komisji ds. pedofilii

Wynik głosowania skomentował Szymon Hołownia: - Doprowadziliśmy do tego, że zła sytuacja w komisji ds. pedofilii zacznie być naprawiana. Jest zgoda ponadpartyjna, że należy uzdrowić sytuację w tej komisji - i nie tylko, jeśli chodzi o personalia, ale systemowo. Prace nad tym zaraz się zaczną. Jestem zbudowany tym, co w ciągu dnia - w części niejawnej - stało się dominujące, czyli poczucie odpowiedzialności za skrzywdzonych i najsłabszych. Podkreślam: czułem to z każdej strony politycznej. To bardzo ważny dzień.