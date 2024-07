"Zwyrodnialcy". Bodnar nie podaruje, składa skargę na TV Republika

"W związku z publikacją TV Republika z dnia 23.07.2024 r. Minister Sprawiedliwości wysłał do KRRiT skargę na wyemitowaną audycję. W audycji padły wypowiedzi odnoszące się do Ministra Sprawiedliwości oraz urzędu Ministerstwa i jego pracowników o jednoznacznie znieważającym oraz obraźliwym charakterze" - poinformowało w piątek po południu Ministerstwo Sprawiedliwości, publikując treść skargi i zaznaczając, że szef MS Adam Bodnar wnosi do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o rozważenie zastosowania wobec nadawcy sankcji przewidzianych prawem.