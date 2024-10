Zmiany w lekcjach religii. Episkopat mówi "nie"

Argumenty MEN

Wiceministra edukacji Katarzyna Lubnauer zaznaczyła w połowie września w Sejmie, że zmiany są podyktowane spadającą liczbą dzieci uczęszczających na lekcje religii. – Wobec spadającej liczby dzieci chodzących na religię, mamy coraz więcej dzieci, które nie uczestniczą w zajęciach. Chodzi o to, by nie musiały one w tym czasie czekać w świetlicy szkolnej, czasami na korytarzu (...) lub w innych miejscach i nie traciły czasu – wyjaśniała Lubnauer. Podkreśliła, że zmiana jest podyktowana dobrem uczniów.