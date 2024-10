Dzieci masowo rezygnują z lekcji religii. Zaraz po pierwszej komunii

Tylko co dziewiąty uczeń szkoły średniej we Wrocławiu chodzi w tym roku na religię. Tak niskiego zainteresowania tym przedmiotem nie było od lat. Powód? Od września oceny z religii nie są wliczane do średniej na świadectwie. Z udziału w lekcjach zrezygnowali więc ci, dla których dobry stopień z religii zwiększał szansę na czerwony pasek na koniec roku szkolnego. Ogromny spadek zainteresowania religią widać już po trzeciej klasie podstawówki - dzieci przestają na nią chodzić zaraz po pierwszej komunii.