Bolesne skutki redukcji godzin religii. RPO zapowiada problemy w branży

Nauczyciele religii zostaną bez pracy?

Wiącek dodał, że podczas konsultacji z MEN wyraził również swoje obawy dotyczące możliwości, że na jednej lekcji religii mogą znajdować się dzieci w wieku od 10 do 15 lat. Wyjaśnił, że dzieci są na różnym etapie rozwoju i nie należy zapominać o specyfice nauczania religii, której przepisy ustawy dają prawo do indywidualnego podejścia do każdego dziecka.