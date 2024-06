Prezydent oburzony decyzją MEN. "W tym kierunku to zmierza"

- W tym kierunku to zmierza, słyszę, jakie są postulaty. Tam są oczekiwania, by w ogóle wyrugować religię ze szkoły - dodał prezydent. - Nie wiem, na co się ostatecznie zdecyduje premier Tusk, ja mówię tylko o tym, jakie są w tej sprawie moje osobiste przekonania. Jestem temu przeciwny - zaznaczył Duda.