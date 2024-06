Stanowczo reakcja biskupów. Odpowiadają na pomysł Nowackiej

Mocne słowa przedstawicieli KEP

Nawiązując do stanowiska Konferencji Episkopatu Polski z 12 czerwca podkreślił, że zapowiadane zmiany są "krzywdzące lub wręcz dyskryminujące". "Ograniczają one prawa rodziców do wychowania własnych dzieci w wyznawanej wierze" - ocenił.