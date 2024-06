Już wiadomo, od kiedy zmiana. Będzie tylko jedna lekcja religii

- Rozpoczęliśmy prace w ministerstwie nad redukcją godzin religii do jednej tygodniowo. Tak jak się zobowiązałam, tak te prace ruszą - powiedziała minister Barbara Nowacka we wtorkowej porannej "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24. Dodała, że dzieje się to dopiero teraz, bo zgodziła się poczekać na "spokojniejszy moment".