Szkoły otwarte w wakacje? "Chcemy, by każdy obywatel wiedział"

MSiT poinformowało na początku marca br., gdy ogłosiło start programu, że "w zależności od komponentu, jesteśmy gotowi na przyjęcie do programu nawet do 10 tys. szkół, to zależy od zakresu (...). Pod koniec marca resort poinformował, że każda polska szkoła może dołączyć do programu, składając stosową aplikację, a wszystkie niezbędne informacje są na stronie www.aktywnaszkola.pl. Do tej pory do programu przystąpiło ponad 2,5 tys. szkół.