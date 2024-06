W całym kraju zawyją syreny. Jest ku temu ważny powód

W środę w południe, w całej Polsce zawyją syreny policyjne i straży pożarnej. Będzie to hołd dla zmarłego żołnierza, sierżanta Mateusza Sitka, który stracił życie po ranieniu nożem na granicy polsko-białoruskiej. Ma być to też symbol jedności i solidarności wszystkich służb mundurowych, które na co dzień troszczą się o bezpieczeństwo obywateli.