Będzie obowiązek szkolny dla dzieci z Ukrainy. Wiceminister podała datę

- Dzieci, które przez cztery lata pozbawione są dobrej edukacji to są dzieci, które są narażone na wszelkie niebezpieczeństwa dzisiejszego świata. Niebezpieczeństwa, które są związane z tym, że nie otrzymując dobrej edukacji nie są przygotowane do dobrego życia, nie są przygotowane do integracji ze społeczeństwem polskim, nie są też przygotowane na powrót do Ukrainy. Są natomiast narażone na to, że po prostu staną się ofiarami różnego rodzaju działań kryminalizujących, czy też prowadzących do tego, że te dzieci mogą stać się ofiarami różnego rodzaju przestępstw - mówiła wiceministra, dodając: - Chcemy, by te dzieci dostały szanse edukacyjne, których przez te dwa lata były pozbawione.