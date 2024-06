Wpływają wnioski ws. likwidacji szkół. Tyle placówek może zostać zamkniętych

Kilkadziesiąt szkół zostanie zamkniętych? Wnioski o likwidację i przekształcenia

Na podst. danych przekazanych przez kuratorów oświaty do MEN wiadomo, że od początku obecnego roku szkolnego do końca maja jednostki samorządu terytorialnego wystąpiły do kuratorów oświaty z wnioskami o wydanie opinii w sprawie zamiaru likwidacji 77 szkół i przekształcenia 169 - podaje Interia. Jednak finalna liczba może okazać się inna, bo do likwidacji czy przekształceń może ostatecznie nie dość.