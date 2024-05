To dopiero początek. Szykuje się prawdziwa rewolucja w szkołach

Zmiany w szkolnictwie nadchodzą. Wiceministra edukacji Katarzyna Lubnauer poinformowała, że "to, co my obecnie robimy, to kosmetyka" i aktualnie MEN "nie jest w stanie zasadniczo zmienić podstaw, które powstały za czasów minister Zalewskiej". - Teraz chcemy, by podstawy programowe były znośne. Prawdziwa reforma będzie w 2026 roku - zapowiada Lubnauer.