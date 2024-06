Uczeń w Libiążu został postrzelony. Są zarzuty dla trzech podejrzanych

Wszystkim zatrzymanym mężczyznom postawiono zarzuty. 25-latek usłyszał zarzut posiadania środków odurzających lub substancji psychotropowych, za co grozić mu może do trzech lat więzienia. 21-latek ma zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających lub psychotropowych, co zagrożone jest karą do 10 lat więzienia, a 23-latek usłyszał zarzut uszkodzenia ciała.