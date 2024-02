Lekcje religii do zmiany? Kościół reaguje, jest oświadczenie

Głównym przedmiotem sprzeciwu jest zaproponowana przez MEN redukcja godzin lekcji religii do jednej tygodniowo, a także zmiany w zakresie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. Zgodnie z nimi ocena z religii i etyki nie będzie wliczać się do średniej ocen. Episkopat Polski uważa to za rozwiązanie niesprawiedliwe.