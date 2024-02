Braun starł się z Hołownią. "Cenzura i mobbing"

Hołownia mu przerywał, przypominając, czego dotyczy debata. - Ostatni raz proszę, żeby przedstawił nam pan, jako wnioskodawca, co chcecie zmienić w polskim prawie, jakich zmian chcecie dokonać w ustawach, chcecie pokazać nam, co jest robione źle, a powinno być lepiej i o to apeluję. Publicystyka, w którą się pan wdaje i insynuacje, które jej towarzyszą, mogą doprowadzić do tego, że ten proces zakończymy szybciej i przejdziemy do debaty nad wnioskiem - mówił marszałek.