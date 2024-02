Hołownia kontra Kasprzak. Marszałek przerwał posiedzenie

Hołownia zareagował zdecydowanie, prosząc Kasprzaka o powstrzymanie się od takich wypowiedzi. - Jeżeli przyszedł pan tutaj po to, by raczyć nas drastycznymi szczegółami wydarzeń z kronik kryminalnych, a następnie wysnuć tezę, że mają one związek z orientacją seksualną osób, które je popełniły, to rozumiem, że starczy panu intelektualnej odwagi, aby stwierdzić, że wszystkie przestępstwa, które mają miejsce w związkach heteroseksualnych, również są zawinione przez heteroseksualizm tych osób - oznajmił marszałek Sejmu.