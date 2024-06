"Nagrania są bulwersujące". Duda nie uratuje Romanowskiego?

- Nagrania są bulwersujące i cała sytuacja jest bulwersująca. Poza bulwersowaniem się tym, co słyszymy na taśmach trzeba spojrzeć spokojnie na dokumenty, przepisy i to, czy ci, którzy podejmowali decyzje o wydatkowaniu pieniędzy z funduszu realizowali to zgodnie z prawem - powiedział.