Nowak grzmi: Gdy oddzieli się religię od państwa, Polski nie będzie

- Mówimy - my chcemy Polski! My chcemy wolnej Polski. Suwerennej Polski! Chcemy, by wszystkie dzieci usłyszały o tym, jak wspaniała jest nasza historia, jak pięknie rozwijało się Państwo Polskie na fundamencie kościoła katolickiego i nie da się rozdzielić religii katolickiej od państwa Polskiego - przemawiała do zebranych Barbara Nowak. - Gdy się ją oddzieli - to Polski nie będzie. Kiedy będą uczyć nasze dzieci, że nie było żadnego chrztu polskiego, wspaniałych bohaterów, że II wojny światowej nie wywołali Niemcy i Sowieci - to wszystko się rozmyje - grzmiała.