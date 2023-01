Australijscy żołnierze będą szkolić ochotników z Ukrainy

Według doniesień portalu news.com.au, australijscy żołnierze w tym tygodniu wyjadą do Wielkiej Brytanii, by szkolić cywilów z Ukrainy do walki przeciwko Rosjanom. Kontyngent 70 żołnierzy Australijskich Sił Obronnych dołączy do międzynarodowych ćwiczeń w ramach operacji INTERFLEX.