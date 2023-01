Ekspert nie ma wątpliwości. Wymienił kraj, który naprawdę wygra wojnę

"Pogłębiający się impas militarny w Ukrainie może doprowadzić do tego, że ostatecznie żadna ze stron nie będzie mogła zwyciężyć. Jest to najbardziej prawdopodobny scenariusz" - wskazuje Giles Merritt w swoim artykule opublikowanym w środę na oficjalnej stronie think tanku Friends of Europe. "W takiej sytuacji to Turcja może zyskać najwięcej" - dodaje.