Audyt projektu PiS. Minister odpowiedzialny za CPK z misją na Śląsku

Podczas niedawnej sejmowej debaty na temat CPK minister Lasek przypomniał, że projekt pochłonął dotychczas 2,7 mln złotych, a nie wbito nawet pierwszej łopaty pod jego budowę. - Audyt jest po to, by ten projekt naprawić. Będziemy kontynuować elementy, które mają uzasadnienie. Robimy audyt, by rząd PiS nie zrobił z nas jego zakładników.