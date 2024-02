Wiemy, po ile CPK kupowało ziemię. Mieszkańcy są wściekli, tak ich poróżniono

- Pozornie takie same nieruchomości mogą mieć inne przeznaczenie planistyczne, a co za tym idzie różną wartość - przekazał WP Konrad Majszyk, rzecznik prasowy spółki Centralny Port Komunikacyjny. - Co bardzo ważne, wycena nieruchomości została sporządzona przez niezależnego rzeczoznawcę majątkowego. To nie jest to samo co ostateczna cena sprzedaży w Programie Dobrowolnych Nabyć. Operat jest punktem wyjścia do rozmów prowadzących do ustalenia ceny transakcyjnej - podkreśla rzecznik CPK.